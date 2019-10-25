Кабмин отметил низкие показатели исполнения дорожного нацпроекта в Крыму и на Сахалине

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил недостаточное выполнение работ по развитию дорожной сети в Забайкалье, Крыму и Сахалинской области. Как сообщает официальный сайт кабмина, работы по укладке верхних слоев дорожного покрытия в этих регионах выполнены менее чем на 50% от запланированного федеральным проектом "Дорожная сеть" объема.

Эти замечания были сделаны по итогам совещания о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", которое премьер провел 16 октября в Екатеринбурге. Главам трех регионов было рекомендовано принять исчерпывающие меры для достижения требуемых показателей.

По федеральному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" были отмечены риски недостижения показателя "Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла" у 9 субъектов РФ: Ивановской области, Кабардино-Балкарии, Мурманской и Новгородской областей, Приморского края, Коми, Крыма, Тувы и Чувашии. Также был отмечен риск недостижения регионами результата, предусмотренного региональными проектами Московской и Белгородской областей, по строительству автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

Минтрансу России было поручено проанализировать представленную регионами информацию о причинах недостижения показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" для принятия соответствующих дополнительных мер.