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Медведев поручил к 15 ноября представить предложения о создании хранилищ битума в регионах

Ранее премьер-министр отметил, что "с битумом тяжелая история", и посоветовал развивать технологии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и Минэнерго до 15 ноября 2019 года представить в правительство предложения по созданию битумных хранилищ. Это следует из перечня поручений председателя правительства по итогам состоявшегося 16 октября в Екатеринбурге совещания о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Минтрансу России и Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями с учетом ранее данных поручений представить до 15 ноября 2019 года в правительство РФ предложения по созданию битумных хранилищ в регионах с наибольшей концентрацией объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе осмотра выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге отметил, что "с битумом тяжелая история", и посоветовал развивать технологии.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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