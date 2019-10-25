Строительство общежития для студентов Арктического университета началось в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 25 октября. /ТАСС/. Новое девятиэтажное общежитие для студентов Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) начали строить в Северодвинске Архангельской области в рамках нацпроекта "Образование". Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вуза, оно в основном предназначено для будущих специалистов, которые будут работать на судостроительных и судоремонтных предприятиях города.

"В Северодвинске начали строить новое общежитие САФУ, в нем будут жить студенты, которые учатся в городе, где готовят кадры для судоремонтных и судостроительных предприятий "Звездочка" и "Севмаш". Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование". Это важная часть реализации национальной программы министерства науки и высшего образования в целевой подготовке специалистов для судостроительной отрасли", - сообщили в пресс-службе.

Строительство будет завершено к концу 2021 года. Общая площадь составит более 11 тыс. кв. метров. В общежитии будет 259 комнат, рассчитанных на 455 человек.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.