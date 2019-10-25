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Власти Дагестана рассчитывают построить почти 60 яслей по нацпроекту

Из средств федерального и республиканского бюджетов на строительство выделят 8,2 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают завершить в обозначенный до 2022 года срок строительство 59 яслей. Ввод большинства из них предусмотрен национальным проектом "Демография". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 14 октября сообщил, что освоение программы по строительству яслей для детей от полутора до трех лет составляет 25,2%. В частности, сложная ситуация складывается в Дагестане, Московской области и Туве.

"В течение 2019-2021 годов в Дагестане значительно расширится сеть дошкольных образовательных организаций для детей от 2 месяцев - будет простроено 59 ясли-садов. Несмотря на некоторое отставание в начале в связи с определением исполнителя работ, которым 30 сентября распоряжением правительства России стало ФГУП "Главное военно-строительное управление №4", все объекты будут сданы в срок", - сказал представитель министерства.

По его словам, строительство 57 яслей запланировано в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" и двух - по республиканской инвестиционной программе. Общий объем финансирования всех объектов составит 8,2 млрд рублей из средств федерального и республиканского бюджетов.

"Новые объекты будут вводить поэтапно в течение трех лет. По итогам охват детей составит более 9 тысяч человек", - добавил собеседник агентства.

По данным Минобрнауки Дагестана, на сегодня в электронной очереди республики состоят более 2 тыс. детей в возрасте от двух месяцев до трех лет и более 13 тыс. детей - от трех до семи лет. Проблема перегруженности и нехватки дошкольных образовательных учреждений в республике, как пояснили в пресс-службе, "обусловлена высокой рождаемостью - прирост учащихся в образовательных организациях региона только с 2017 года составил более 13 тыс. человек - и активной внутренней миграцией населения".

"Для решения проблемы Минобрнауки региона разработан комплекс дополнительных мер, внедряются вариативные формы и оказывается поддержка негосударственному сектору. При содействии муниципальных властей принимаются меры по возврату зданий, где ранее располагались дошкольные образовательные организации", - заключили в министерстве.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Топилин, Максим АнатольевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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