Машину Голдберга и робота-художника покажут на фестивале Rukami во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Гости всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami ("Руками"), который в субботу впервые открылся во Владивостоке, смогут увидеть робота-художника, научиться конструировать велосипед и узнать, что такое машина Голдберга. На фестивале свои изобретения и идеи представляют увлеченные технологическим творчеством энтузиасты со всего Приморья, сообщили организаторы фестиваля.

Проект Rukami направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, мейкерству, созданию собственных проектов в кружках. Фестиваль в этом году проходит в 11 городах России. Он состоялся в Туле, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Белгороде, Новосибирске, Челябинске. В октябре мероприятие проходит в Иркутске, Красноярске и во Владивостоке, который стал пока единственным регионом Дальнего Востока, где проходит фестиваль.

"На нашем фестивале мы решили объединить два направления, на первый взгляд несоединимых. Это технологии и ручное ремесло. Мы решили на этом фестивале показать, что они [мастера и те, кто работает в digital-индустрии] очень близки друг с другом и поддерживают друг друга своими направлениями", - сообщила на церемонии открытия директор фестиваля Rukami во Владивостоке Анастасия Артюк.

В рамках фестиваля запланированы выставки, лекции о том, как найти свой путь в техническом творчестве, где искать инвесторов и как поддержать детей в новой сфере, а также мастер-классы, на которых каждый сможет попробовать себя в роли изобретателя. Мастера из Приморья покажут зрителям робота-художника, реактивное крыло для полета, SUP-доски из дерева.

"Мы планируем привлечь на фестиваль не менее 3 тыс. человек. Здесь запланировано примерно 100 активностей в оба дня по различным направлениям, от робототехники до народных ремесел. Представлять их будут люди со всего Приморского края", - сообщила журналистам директор фестиваля Rukami во Владивостоке Анастасия Артюк.

Rukami Awards и машина Голдберга

Организаторы отмечают, что Rukami - это не соревнование, а фестиваль, который должен познакомить детей и взрослых с различными направлениями технологического творчества и ремеслами. Тем не менее, они подготовили конкурс для тех, кому необходим дух состязания.

"В рамках фестиваля пройдет конкурс Rukami Awards ("Руками Эвордс"). Его суть заключается в том, что любой желающий может зарегистрироваться, выбрать мастерскую и в ней создать свое изобретение и рассказать, как оно изменит будущее. В конце фестиваля на закрытии участники представят свои творения, а зрители определят, действительно ли оно может изменить мир", - рассказала журналистам программный директор фестиваля Rukami во Владивостоке Эльвира Машкова.

Кроме того, участники фестиваля в течение двух дней будут собирать машину Голдберга. Такие машины предполагают использование стандартных материалов нестандартным способом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, выстроенных по принципу домино, реализовать какую-нибудь самую легкую задачу, например, включить лампочку. Действия следуют друг за другом без остановки, их разнообразие и эффектность зависят только от фантазии инженера.

"Машина Голдберга - это устройство, которое действует по принципу цепной реакции. В этом конкурсе будут участвовать ребята из школ Владивостока и из муниципалитетов. Два дня ребята в режиме нон-стоп будут собирать машину, после этого мы вместе будем ее запускать", - рассказала Эльвира Машкова.

О проекте

Rukami - это некоммерческий проект, реализуемый Фондом поддержки проектов Национальной технической инициативы (НТИ). Мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи к техническому творчеству. Проект инициирован РВК и утвержден Советом при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.