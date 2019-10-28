Калужская область в 2020 году направит более 122 млн рублей на ремонт дорог Обнинска

ТАСС, 28 октября. Власти Калужской области в 2020 году направят свыше 122 млн рублей на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе Обнинск. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На 2020 год в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано финансирование из федерального, областного и местного бюджетов в размере 122,889 млн рублей, в том числе 6,144 млн рублей из местного бюджета", - говорится в сообщении.

В настоящее время заключены контракты с компаниями "ДСУ Инжстрой" и "Авангард" на ремонт восьми участков. Финансирование работ превысит 99,8 млн рублей, уточнили в пресс-службе правительства региона. Экономию планируется направить на приведение в нормативное состояние других дорог Обнинска.

В 2019 году в Обнинске по дорожному нацпроекту отремонтировали 12 участков. По данным пресс-службы, два из них (улица Калужская от проспекта Маркса до Энгельса, улица Кутузова от Пионерского проезда до проспекта Ленина) были включены в проект после экономии при проведении торгов.

Нацпроект реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.