Специальные центры позволят за пять лет привлечь к волонтерству 14% жителей Забайкалья

ЧИТА, 28 октября. /ТАСС/. Первый ресурсный центр добровольчества презентовали в понедельник в Чите. К концу 2024 года в Забайкалье по нацпроекту "Образование" создадут два таких центра, задача которых - привлечь к волонтерству 14% жителей региона, или почти 150 тыс. человек, сообщила в понедельник на презентации руководитель центра Юлия Маркова.

"Первый региональный ресурсный центр создан на базе молодежного центра "Искра". Всего же до конца 2024 года будут созданы два таких центра. <...> Мы ставим перед собой амбициозную задачу - охватить до конца 2024 года добровольчеством 14% жителей Забайкалья", - сказала Маркова.

По данным краевых властей, в Забайкалье действуют около 300 добровольческих объединений - это 43,6 тыс. добровольцев. "Задача ресурсного центра - оказывать волонтерам самую разную поддержку. Сделать так, чтобы они могли проводить мероприятия, реализовывать свои программы, участвовать в различных всероссийских и даже международных проектах", - пояснил во время презентации директор центра "Искра" Вячеслав Пальшин.

Маркова добавила, что ресурсный центр нужен тогда, когда "есть идея, но добровольцы не знают, куда обратиться, чтобы ее реализовать". Специалисты центра готовы оказывать методические, консультационные и организационные услуги. Они также будут заниматься очным и дистанционным обучением волонтеров. "В следующем году мы запустим бесплатную школу волонтеров, в которой, помимо самих добровольцев, будем обучать представителей власти, бизнеса, общественных организаций тому, как работать с волонтерами", - добавила руководитель ресурсного центра.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.