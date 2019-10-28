Самара направит более 30 млрд рублей на реализацию нацпроектов до 2022 года

САМАРА, 28 октября. /ТАСС/. Самарская область планирует направить из регионального бюджета более 30 млрд рублей для реализации национальных проектов до 2022 года. Об этом во время расширенного заседания правительства региона сообщил министр областного управления финансами региона Андрей Прямилов.

"В областном бюджете предусмотрено 30,6 млрд рублей на реализацию националтных проектов до 2022 года", - сказал Прямилов.

Из запланированных средств 10 млрд рублей будут выделены уже в следующем году. Кроме того, предусмотрены ежегодные резервные средства в размере 2,1 млрд рублей. Такие средства заложены в проекте областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.