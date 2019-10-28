Около 8,7 млрд рублей требуется на ликвидацию крупных свалок в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают ликвидировать пять свалок общей площадью почти 123 га до конца 2022 года за счет реализации нацпроекта "Экология". На ликвидацию всех крупных нелегальных свалок требуется около 8,7 млрд рублей, сообщил в понедельник и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Трушкин.

"Всего в Астраханской области выявлено 277 свалок общей площадью почти 689 га. Из них 96 свалок, которые занимают площадь более 650 га, или 96% от всех свалок области. На ликвидацию и рекультивацию этих свалок необходимо 8,7 млрд рублей. В рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в период 2020-2022 годов запланирована рекультивация пяти свалок общей площадью почти 123 га земли, что составляет 18% от общей площади всех свалок", - сказал Трушкин на заседании регионального правительства.

По его словам, свалки планируется ликвидировать в Приволжском, Ахтубинском, Енотаевском, Харабалинском и Красноярском районах. Трушкин добавил, что на реализацию проекта "Чистая страна" до конца 2022 года область направит 2,4 млрд рублей, из них порядка 1,7 млрд - средства федерального бюджета. В этом году районы должны будут подготовить проектно-сметную документацию.

Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что экологическая и государственная экспертизы проектов должны быть проведены в этом году. "Это необходимо, чтобы в следующем году мы не потеряли время и вовремя были профинансированы", - пояснил он.

Объем отходов, накопленных на свалках в Астраханской области, оценивается более чем в 5,8 млн кубических метров. В регионе планируется обустроить несколько полигонов для хранения и переработки твердых коммунальных отходов, а также помочь сельским районам с утилизацией отходов жизнедеятельности животных - для этого задействуют биокомпостное оборудование.

Всего на исполнение нацпроекта "Экология" в России до конца 2024 года планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.