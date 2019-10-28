Сельскохозяйственные кооперативы Татарстана в 2019 году увеличат выручку на 28%

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана прогнозируют рост выручки сельскохозяйственных кооперативов республики в 2019 году на 28% по отношению к 2018 году до 1,8 млрд рублей. Об этом в понедельник на совещании в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан сообщил глава ведомства Марат Зяббаров.

"В республике сейчас имеется 274 потребительских кооператива, разработана дорожная карта по развитию сельхозкооперации. Увеличивается количество работающих кооперативов. Их денежная выручка в 2019 году составит 1 млрд 800 млн рублей с ростом к 2018 году на 400 млн рублей. Для кооперативов предусмотрена солидная поддержка с грантом до 70 млн рублей, с 2015 года гранты на развитие получили 43 таких кооператива на сумму 827 млн рублей", - сказал он.

С прошлого года из бюджета республики выделяются гранты на развитие материально-технической базы начинающих потребительских кооперативов со сроком регистрации до одного года, размер гранта - до 5 млн рублей, добавил министр. Эти гранты получили 27 кооперативов на 125 млн рублей. Власти республики большие надежды возлагают на реализацию федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 2024 года, где основная ставка делается также на развитие кооперации, отметил Зяббаров.

"Проект включает в себя достижение четырех целевых показателей - создание кооперативов и дополнительных рабочих мест, прирост объема выпускаемой продукции, вовлечение в кооперативов членов личных подсобных хозяйств. Важно, чтобы люди реально были вовлечены в кооперацию, решали проблемы сбыта продукции, регулирования рабочих цен", - сказал министр.

Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" создан для развития субъектов МСП в агропромышленном секторе, в том числе крестьянских и фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.