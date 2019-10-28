Социальные учреждения Пензенской области получили современные автомобили по нацпроекту

ПЕНЗА, 28 октября. /ТАСС/. Социальные учреждения Пензенской области получили 32 современных автомобиля и микроавтобуса в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". С их помощью пожилых людей, которые живут в отдаленных селах, будут доставлять в медицинские организации на диспансеризацию и профосмотры, сообщил на церемонии вручения ключей от автомобилей в Пензе глава региона Иван Белозерцев.

"Президентом РФ принято решение выделить средства и закупить транспорт для обслуживания населения старше 65 лет. Транспорт сегодня поступил, часть машин уже прошли госрегистрацию. Это делается для улучшения качества жизни населения, особенно для людей старшего поколения, которые нуждаются в помощи, в доставке в больницу на проведение диспансеризации", - сказал он.

Белозерцев добавил, что на покупку 32 автомобилей марок "Газель Next", Lada Largus, Ford Tranzit, ПАЗ было выделено около 43 млн рублей. Большая часть автомобилей оборудована электрическими подъемниками, их также можно использовать как социальное такси для маломобильных граждан.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минтруда Пензенской области, за каждой медицинской организацией в регионе закрепят по две-три организации соцобслуживания, они будут доставлять пенсионеров в медучреждения из дома и обратно. Для этого в регионе до конца года будут созданы 32 мобильные бригады.

По данным министерства, в регионе проживают 74 тыс. человек старше 65 лет, которые, начиная с 2020 года, будут проходить дополнительные профилактические осмотры для раннего выявления заболеваний.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.