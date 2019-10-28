Роскосмос поможет властям Кузбасса в создании цифровой модели территорий региона

КЕМЕРОВО, 28 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" готова принять участие в оцифровке территории Кузбасса и создании цифровой модели региона с помощью аппаратов дистанционного зондирования Земли. Соответствующие договоренности были достигнуты между главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в понедельник, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ранее сообщалось, что власти Кузбасса планируют реализовать пилотный проект по оцифровке территорий региона в 2020 году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Цифровая модель поможет фиксировать любые нарушения в кадастровой сфере. Цифровые карты могут также использоваться муниципалитетами при создании градостроительных планов.

"Мы договорились с губернатором и его командой о том, что в ближайшее время познакомим коллег с работой нашей системы, которая обеспечивает математическую обработку космических снимков с высочайшей точностью как с наших аппаратов, так и иностранных. Кроме того, с помощью российской группировки аппаратов дистанционного зондирования Земли мы готовы создать цифровой двойник региона в дециметровом формате, а там, где необходимо, - и в сантиметровом. Уверен, это даст региону совершенно новые возможности развития по целому ряду направлений", - приводит пресс-служба слова Рогозина.

Как отметил Цивилев, программа сотрудничества региона с Роскосмосом будет разработана до конца текущего года. Кроме совместных проектов по цифровизации, стороны договорились о взаимодействии по подготовке высококвалифицированных кадров, реализации на территории региона продукции гражданского назначения предприятий Роскосмоса. В планах также участие в программах по популяризации и сохранению наследия отечественной космонавтики.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.