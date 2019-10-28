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Использованные банки и бутылки могут начать принимать в магазинах в 2020 году

Минпромторг считает основным препятствием для эксперимента действующие санитарно-эпидемиологические нормы
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Магазины в России могут начать в 2020 году принимать использованную упаковку в рамках эксперимента Минпромторга. Пока этому препятствуют действующие санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

Telegram-канал "Зеленый змий" ранее опубликовал перечень мероприятий, запланированных Минпромторгом для реализации эксперимента. Согласно ему, министерство рассчитывает в четвертом квартале 2019 года определить перечень упаковки, которую можно собирать в магазинах, и проанализировать, можно ли оборудование для этого производить в РФ. После этого, в первом квартале 2020 года планируется подготовить нормативную базу, в 2020 году провести эксперимент, а во втором квартале 2021 года решить, есть ли смысл сделать этот опыт регулярным. В пресс-службе Минпромторга не стали передавать ТАСС сам перечень мероприятий, но разработку этого документа подтвердили.

"В соответствии с поручением председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева Минпромторгом России был подготовлен проект перечня мероприятий, необходимых для обеспечения приема потребительской упаковки в торговых объектах. Согласно указанному проекту перечня, ориентировочно до конца 2019 года планируется определить виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторному использованию <…> После реализации указанных выше мероприятий планируется проведение соответствующего эксперимента, который планируется начать не ранее 2020 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В Минпромторге считают основным препятствием для эксперимента действующие СанПиНы, согласно которым "не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания".

О поручении Медведева в мае 2019 года сообщила газета "Известия". Тогда его суть также не была конкретизирована: идет ли речь о пунктах приема бутылок и банок по советскому прообразу или о фандоматах. Большинство опрошенных ТАСС экспертов склонились ко второму варианту. Комментируя поручение премьер-министра в мае, Минпромторг также указывал на преграду в СанПиНах.

Новое дыхание фандоматов

Новая волна популярности темы сбора использованной тары в магазинах, особенно с помощью специальных автоматов - фандоматов, началась в 2019 году. Ее поддержали спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и вице-премьер РФ Алексей Гордеев. Российский экологический оператор (РЭО) анонсировал запуск до конца 2019 года проекта по созданию сети фандоматов в трех мегаполисах РФ. Затем несколько связанных с этой темой соглашений было подписано на Петербургском международном экономическом форуме: между Unilever и X5 Retail Group, Unilever и РЭО, РЭО и компанией - "РТ-инвест".

Несмотря на неясность с СанПиНами, фандоматы в своих магазинах начали ставить X5 Retail Group и "Магнит". А на прошлой неделе стало известно об инициативе Минтранса РФ устанавливать такие автоматы на станциях метрополитена и железной дороги и давать возможность за счет них пополнять транспортные карты или оплачивать парковку.

Из комментария Минпромторга следует, что эксперимент по приему использованной тары укладывается в приоритет государственной политики по переработке отходов и организации экономики замкнутого цикла. Министерство направило перечень необходимых для эксперимента мероприятий в Минприроды России и Роспотребнадзор. Когда документ будет всеми согласован, его планируют представить в правительство России.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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