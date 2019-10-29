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Подрядчика для ликвидации ртутного загрязнения в Иркутской области выберут в 2020 году

Реализация проекта демеркуризации цеха, а также вывоз отходов и рекультивация земельного участка рассчитаны на три года

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют в 2020 году провести конкурс по выбору подрядчика для ликвидации цеха ртутного электролиза на бывшем предприятии "Усольехимпром", сообщил во вторник ТАСС первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Бичинов.

Цех ртутного электролиза, работавший в составе "Усольехимпрома", был закрыт в 1998 году. Его обеззараживание не провели, в связи с чем на промплощадке до сих пор находится крупный очаг ртутного загрязнения.

"Конкурс по выбору подрядчика для проведения работ по проекту [демеркуризации цеха ртутного электролиза] запланирован на 2020 год. Проект очень сложный, поэтому к потенциальным участникам будут предъявлены серьезные требования. Прежде всего, у них должны быть соответствующие лицензии на работу с отходами первого класса опасности, в частности, с ртутными отходами", - сказал Бичинов.

По его словам, реализация проекта демеркуризации цеха, а также вывоз отходов и рекультивация земельного участка рассчитаны на три года. Работы планируется начать в 2020 году. В областной государственной программе "Охрана окружающей среды" на 2020 год на это предусмотрено 159 млн рублей. Также власти региона попросили Минприроды России включить проект, который оценивается в 1 млрд 257 млн рублей, в нацпроект "Экология" для софинансирования из федерального бюджета.

Бичинов также сообщил, что 8 октября 2019 года власти заключили контракт на обследование 22 емкостей, которые находятся на территории "Усольехимпрома", на предмет наличия в них опасных химических веществ.

Ситуация на промплощадке

На промплощадке "Усольехимпрома", кроме закрытого цеха ртутного электролиза, есть и другие источники загрязнения: цистерны с неизвестным содержимым, пропитанные высокотоксичными веществами корпуса, почва, подземные воды. На территории бывшего завода периодически происходят утечки ядовитых веществ, последняя была зафиксирована 25 октября. В городе Усолье-Сибирском, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" назвала "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки. 5 октября пресс-служба Росприроднадзора распространила сообщение о том, что анализ взятых на промплощадке проб воздуха, почвы, воды показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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