Проект новой троллейбусной линии в Чите передали на госэкспертизу

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Проект строительства троллейбусной линии к пригороду Читы, микрорайону Каштак, направлен на государственную экспертизу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минстроя Забайкальского края.

Строительство двух троллейбусных линий к микрорайонам Каштак и КСК входит в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Чите, которую Минприроды РФ и Генпрокуратура России в 2017 и 2018 годах включали в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На прокладку линий из федерального бюджета планируется получить около 3 млрд рублей, их выделят в рамках национального проекта "Экология".

"Завершена разработка проектно-сметной документации на строительство троллейбусной линии "Троллейбусное депо - Каштак". Проект направлен на государственную экспертизу", - говорится в сообщении. Маршрут новой линии составит около 6 км, на нем будет не менее шести остановок.

По данным министерства, также объявлен аукцион на проектирование троллейбусной линии к микрорайону КСК - это более 30 км. "Объект долгосрочный и дорогостоящий, так как основные затраты уйдут на реконструкцию улично-дорожной сети: для движения троллейбусов дороги должны соответствовать определенным требованиям, в том числе, предусматривать крайнюю полосу шириной не менее 4 м. Многие дороги придется расширять", - отметил глава краевого Минстроя Алексей Гончаров.

Указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" Чита вошла в число 12 городов, где должны быть снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ранее региональное Минприроды сообщало, что строительство линии к микрорайону Каштак оценивается примерно в 130 млн рублей, а прокладка троллейбусной линии к микрорайону КСК - крупнейшему спальному району в окрестностях Читы - более чем в 2,8 млрд рублей.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн рублей.