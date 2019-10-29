Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект новой троллейбусной линии в Чите передали на госэкспертизу

Маршрут новой линии составит около 6 км

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Проект строительства троллейбусной линии к пригороду Читы, микрорайону Каштак, направлен на государственную экспертизу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минстроя Забайкальского края.

Строительство двух троллейбусных линий к микрорайонам Каштак и КСК входит в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Чите, которую Минприроды РФ и Генпрокуратура России в 2017 и 2018 годах включали в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На прокладку линий из федерального бюджета планируется получить около 3 млрд рублей, их выделят в рамках национального проекта "Экология".

"Завершена разработка проектно-сметной документации на строительство троллейбусной линии "Троллейбусное депо - Каштак". Проект направлен на государственную экспертизу", - говорится в сообщении. Маршрут новой линии составит около 6 км, на нем будет не менее шести остановок.

По данным министерства, также объявлен аукцион на проектирование троллейбусной линии к микрорайону КСК - это более 30 км. "Объект долгосрочный и дорогостоящий, так как основные затраты уйдут на реконструкцию улично-дорожной сети: для движения троллейбусов дороги должны соответствовать определенным требованиям, в том числе, предусматривать крайнюю полосу шириной не менее 4 м. Многие дороги придется расширять", - отметил глава краевого Минстроя Алексей Гончаров.

Указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" Чита вошла в число 12 городов, где должны быть снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ранее региональное Минприроды сообщало, что строительство линии к микрорайону Каштак оценивается примерно в 130 млн рублей, а прокладка троллейбусной линии к микрорайону КСК - крупнейшему спальному району в окрестностях Читы - более чем в 2,8 млрд рублей.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
В Михайловской районе Приморья начала работу отремонтированная по нацпроекту поликлиника
На ремонт здания и закупку нового оборудования власти региона выделяли из бюджета более 4 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС