В Михайловской районе Приморья начала работу отремонтированная по нацпроекту поликлиника

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Детская консультация вновь открылась для жителей Михайловского района Приморского края после капитального ремонта в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Детская консультация открылась после капитального ремонта в Михайловском районе. На его реализацию из бюджета края нам направлено более 4 млн рублей, основная часть которых пошла на закупку медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

На средства краевого бюджета в больницу были приобретены новый аппарат УЗИ, авторефлектометр, аппарат ЭКГ, а также мебель и обновлена игровая комната.

"Сейчас отделение не узнать - заменены дверные проемы, уложена новая кафельная плитка. Мы сделали открытую регистратуру, которая требуется по нацпроекту. Переоборудовали и отремонтировали три кабинета, где ведут прием педиатры", - цитирует пресс-служба главного врача больницы Ларису Никитину.

В пресс-службе администрации региона ТАСС уточнили, что ремонт и закупка оборудования в больницы реализуется также в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.