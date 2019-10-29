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Совбез РФ рекомендовал создать в стране учебно-научные центры по кибербезопасности

Создание учебных центров будет проходить в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Многофункциональные учебно-научные центры по проблемам обеспечения информационной безопасности могут появиться в России. Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ, такую рекомендацию дала межведомственная комиссия СБ РФ по информационной безопасности Минобрнауки России.

Министерству совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти рекомендовано "обеспечить исполнение комплекса мер по созданию таких центров в федеральных округах страны". Создание учебных центров будет вестись в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Также на заседании, которое провела комиссия, были определены организационно-технические меры, которые необходимо принять Минкомсвязи России для перехода на использование российской криптографии при обеспечении электронного взаимодействия органов государственной власти, организаций и граждан.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Россия
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