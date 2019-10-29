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Более 60 млн рублей направят Пермскому краю на строительство и ремонт сельских ДК

В 2021 году дом культуры с концертным залом на 150 мест появится в деревне Песьянка региона

ПЕРМЬ, 29 октября. /ТАСС/. Пермскому краю на строительство и ремонт сельских домов культуры (ДК) направят более 60 млн рублей федеральных средств в рамках реализации национального проекта "Культура". Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры.

"Реализация проектов стала возможна благодаря федеральной поддержке в рамках национального проекта "Культура" в размере 61 млн 350 тыс. рублей. Софинансирование из регионального бюджета составит 21 млн 270 тыс. рублей, еще более 2 млн будут выделены из муниципальных бюджетов", - говорится в распространенном сообщении.

В 2021 году новый сельский дом культуры построят в деревне Песьянка - это в 5 км от Перми. Здесь появится концертный зал на 150 мест, помещения для клубной деятельности и библиотека, новый ДК будет работать для шести соседних территорий. В 2022 году капитальный ремонт ждет культурно-досуговый центр в Култаево, что примерно в 30 км от краевого центра и в доме культуры поселка Ильинский, он находится уже почти в 100 км от столицы региона.

Ремонт фасадов, замена кровли, окон и дверей, а также обновление дизайна зрительных залов, преобразование сцены и закупка нового современного светового оборудования - все это будет сделано по нацпроекту. Всего, по данным открытых источников, потенциальными посетителями сельских домов культуры в этих территориях могут стать более 30 тыс. человек.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.

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РоссияПермский край
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