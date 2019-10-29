Второй этап отбора на господдержку экспорта пройдет в I квартале 2020 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минпромторг планирует провести второй этап конкурса на получение в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" господдержки компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), в первом квартале 2020 года, сообщила пресс-служба министерства.

"С учетом востребованности у промышленного бизнеса данной программы планируем запустить проведение второго отбора уже в первом квартале 2020 года", - приводятся в сообщении слова замминистра Василия Осьмакова.

Минпромторг ранее утвердил 711 заявок от компаний из 69 регионов, реализующих КППК, на получение господдержки. Всего нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено заключение 250 соглашений в 2019 году и 320 соглашений с компаниями к 2024 году. Ранее предполагалось заключение 350 контрактов к 2024 году.

Около 25% заявок, представленных в перечне, связаны с реализацией экспортно-ориентированных проектов в различных отраслях машиностроения, отмечает министерство. Также в перечень вошли заявки от предприятий химической промышленности, лесопромышленного комплекса, металлургии, ОПК, судостроения, фармацевтической, легкой, станкоинструментальной промышленности.

Соглашения с Минпромторгом по КППК позволят компаниям получать субсидии по банковским кредитам, взятым на разные цели, но объединенные экспортной идеей (от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок за рубежом). Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5% годовых, максимальная сумма одного кредита будет ограничена суммой в 60 млрд рублей. Соглашения должны начать работать с 2020 года.

Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК по итогам первого отбора, составит порядка 2,5 трлн рублей. В целом программа рассчитана на предоставление промышленности льготных кредитов в размере 7 трлн рублей.