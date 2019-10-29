В Благовещенске открыли инкубатор для малого бизнеса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 октября. /ТАСС/. Бизнес-инкубатор, ориентированный на поддержку малого и среднего предпринимательства, приступил к работе во вторник в Благовещенске.

"Заходя к нам, предприниматель получает полностью оборудованное место работы: у него есть компьютер, интернет, связь, вся необходимая оргтехника. Кроме того, предприниматель может получить несколько консультаций, которые помогут ему быстрее адаптироваться в предпринимательской среде", - сказал журналистам на церемонии открытия руководитель бизнес-инкубатора Егор Дымов.

Он уточнил, что на организацию работы структуры в 2019 году Министерство экономического развития и внешних связей Приамурья выделило субсидию в размере 3 млн рублей. Создано 10 рабочих мест для начинающих предпринимателей, уже зарегистрированы восемь резидентов. Желающие присоединиться к проекту должны зарегистрироваться, подав заявку, которую рассмотрит комиссия. В случае ее одобрения, начинающий предприниматель может бесплатно получить здесь рабочее место на период до трех лет.

Председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", предприниматель Борис Белобородов пояснил ТАСС, что бизнес-инкубатор относится к объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Он подходит предпринимателям, которые только начинают свое дело, у которых, как правило, нет или недостаточно средств на аренду офиса, найм бухгалтера, другого персонала. "В нашем бизнес-инкубаторе, на наш взгляд недостает производственной части, а именно цехов, в которых можно было бы организовать производство чего-либо. Но будем надеяться, что это следующий этап, и эта идея тоже будет реализована", - отметил он.

Как уточнила ТАСС министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова, субсидия для работы бизнес-инкубатора выделена из областного бюджета по региональной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства" в поддержку национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Она пояснила, что на достижение целей нацпроекта до 2024 года - увеличение числа субъектов МСП и создание рабочих мест - регион получает финансовую поддержку из федерального бюджета, которая идет на определенные направления работы.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".