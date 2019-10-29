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ТАСС запустил новостную ленту о национальных проектах

Подписчики ленты получат полную информацию о реализации всех 13 нацпроектов. Ежедневный объем ленты - 70-80 сообщений

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Агентство ТАСС запустило отдельную новостную ленту о национальных проектах, сообщили во вторник в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

"Новая тематическая лента о реализации приоритетных национальных проектов теперь доступна подписчикам ТАСС. Она представлена во всех клиентских каналах агентства, включая новостной терминал", - сказали в департаменте.

Ежедневный объем ленты - 70-80 сообщений, большую часть контента составляют новости, лента также включает экспертные комментарии, анонсы пресс-центров ТАСС в Москве и в других регионах России.

В департаменте уточнили, что целевая аудитория нового продукта агентства - министерства и ведомства, системообразующие компании, кредитные организации, финансирующие инфраструктурные проекты, а также институты развития, федеральные СМИ, зарубежные национальные информационные агентства, мониторинговые агентства.

Руководитель департамента маркетинга ТАСС Ольга Кармацкая уверена, что лента станет важным и полезным инструментом для широкого круга клиентов. "Государственным учреждениям, общественным организациям и крупному бизнесу лента позволит держать руку на пульсе, отслеживать свою деятельность и активность других участников реализации национальных проектов. Продукт также будет интересен зарубежным финансовым институтам, рассматривающим влияние нацпроектов в России в контексте макроэкономических показателей. Мы уверены, что лента "Национальные проекты" будет актуальна и востребована подписчиками ТАСС", - заявила Кармацкая.

Подписчики ленты получат полную информацию о реализации всех 13 национальных проектов. ТАСС выступает оператором информационного портала "Будущее России. Национальные проекты".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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