Дорожники сдали участок трассы, соединяющей Архангельскую и Вологодскую области

"В Красноборске после масштабной реконструкции введен в строй участок трассы Усть-Вага - Ядриха. Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Завершение ремонта стало радостным событием для тысяч автомобилистов, которые ежедневно пользуются этой дорогой, чтобы попасть из Архангельска в Котлас и далее в Вологодскую область, Республику Коми", - говорится в сообщении.

Работы по реконструкции дороги в Красноборске начались в 2018 году и изначально велись на средства областного бюджета, в 2019 году они были продолжены уже на средства национального проекта. Дорожная инфраструктура значительно обновлена: реконструирована система водоотведения, приведена в порядок полоса отвода, обустроены 24 автобусные остановки. С учетом того, что отремонтированный участок в основном проходит по населенным пунктам, в рамках проекта смонтировано девять километров линии электроосвещения, подключены 365 светильников.

Губернатор области Игорь Орлов отметил на открытии, что ввод в эксплуатацию 11-километрового участка Фроловская - Красноборск - Ершевская является частью масштабной работы региона по ремонту и строительству новых автомобильных трасс. "В этом году в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано более ста километров дорог на сумму порядка 2 млрд рублей", - сказал он журналистам.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.