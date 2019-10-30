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Амурская область освоила средства, выделенные по нацпроекту "Культура"

В рамках реализации нацпроекта закуплены музыкальные инструменты в школы искусств, автоклубы для работы в селах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Амурская область освоила все выделенные региону средства на достижение целей нацпроекта "Культура" в 2019 году, сообщила журналистам на пресс-конференции министр культуры и национальной политики Приамурья Надежда Доргунова.

"На сегодняшний день освоены все средства. Около 82 млн рублей. Мы провели все конкурсные процедуры и заключили контракты ", - сказала Доргунова.

Она уточнила, что в рамках реализации нацпроекта закуплены музыкальные инструменты в школы искусств, автоклубы для работы в селах, 77 специалистов культуры прошли повышение квалификации, 70 детей региона примут участие в культурно-познавательной программе, подготовленной министерством культуры России. Однако говорить о 100-процентном выполнении задач нацпроекта можно будет в последний день этого года, так как в области еще ждут окончания поставок. В частности, из шести закупленных автоклубов поставлены два, из ожидаемых 28 пианино пришли 18, в дороге и ряд других музыкальных инструментов.

"На сегодняшний день 95% точно исполнено. Ждем поставок", - отметила Доргунова.

По словам министра, в 2020 году будут оснащены и модернизированы две библиотеки - одна в Ивановском районе, на что выделяется трансфер в 10 млн рублей и одна в Благовещенске - трансфер в 5 млн руб. Также должен пройти ремонт Дома культуры в селе Тамбовка, для работы в селах будут приобретены 5 автоклубов, планируется модернизировать кинотеатры.

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Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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