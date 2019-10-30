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Центры WorldSkills с начала года обучили новым профессиям 14,5 тыс. предпенсионеров

До конца года такое обучение должны пройти еще 10,5 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Профессиональная переподготовка прошла для 14,5 тыс. человек предпенсионного возраста по проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" в центрах обучения WorldSkills с начала года. Об этом на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, проходящем в Екатеринбурге, сообщила руководитель направления по взаимодействию с партнерами и управления непрерывной профессиональной подготовки взрослых Академии WorldSkills Russia Ксения Оруджова.

"На 28 октября у нас обучено 14,5 тыс. граждан предпенсионного возраста", - сказала она, добавив, что до конца года такое обучение должны пройти еще 10,5 тыс. человек.

Оруджова уточнила корреспонденту ТАСС, что лидерами по числу обученных являются Москва и Саранск. Также она выделила регионы Северного Кавказа, Якутию, Мордовию.

Сейчас в России обучение ведется в 640 образовательных центрах WorldSkills. Люди предпенсионного возраста проходят переподготовку по специальностям производства и инженерных технологий, творчества и дизайна, транспорта и логистики, сферы услуг, образования, информационных технологий.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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