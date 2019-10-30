Все школы Ингушетии к концу 2024 года будут работать в одну смену

МАГАС, 30 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены к концу 2024 года решить вопрос трех- и двухсменного образования в регионе благодаря строительству школ по нацпроекту "Образование". Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя правительства республики Марьям Амриева.

"В рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в период с 2019 по 2021 год планируется построить 15 школ на 10 330 ученических мест. К 2024 году школы республики планируют перейти на односменный режим обучения и закрыть полностью вопрос двухсменного режима", - сказала Амриева.

По ее словам, с 2022 по 2024 год будут создано до 12 тыс. ученических мест.

"Число обучающихся у нас ежегодно увеличивается в среднем на 4 тыс.детей, мы должны это учитывать. Сегодня у нас есть пять школ с трехсменной системой обучения. Но объясняется это тем, что в рамках нацпроекта новые школы строятся на месте старых, не соответствующих нормам. На время строительства мы вынуждены распределить учащихся по ближайшим к их месту жительства школам", - добавила вице-премьер.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.