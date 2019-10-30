Власти Сахалина подписали соглашения по телемедицине с московскими клиниками

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал в Москве соглашения с компанией "Доктор рядом" и сетью клиник Askonamed - теперь специалисты этих медицинских учреждений будут консультировать сахалинцев по видеосвязи. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале в среду.

Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что жители региона будут получать при обращении в поликлиники консультации московских врачей по видеосвязи. Бесплатная услуга заработает с 1 ноября 2019 года. Телемедицина внедряется по нацпроекту "Здравоохранение" для того, чтобы решить проблему нехватки врачей.

"В Москве подписал соглашение о сотрудничестве в области дистанционных консультаций и проведения врачебных консилиумов между Сахалинской областью и медицинской компанией "Доктор рядом", а также с сетью клиник Askonamed", - сообщил Лимаренко.

В правительстве области сообщили, что онлайн-консультации московские специалисты будут вести в вечернее для сахалинцев время - с 17:00 до 20:00 (09:00 - 12:00 мск). Кроме того, в течение всего дня жители смогут консультироваться через интернет с врачами из Сахалинской областной клинической больницы, областной детской больницы, онкодиспансера, больницы имени Ф. С. Анкудинова и консультативно-диагностического центра. Попасть на консультацию можно будет по направлению лечащего врача.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию в стране планируется направить 1,73 трлн рублей.