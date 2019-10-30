Незаконную свалку в селе на берегу Волги у Самары ликвидируют до конца года

САМАРА, 30 октября. /ТАСС/. Несанкционированную свалку, которая более 30 лет существует в селе Рождествено на берегу Волги в Самарской области, ликвидируют до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении правительства, распространенном в среду.

"До конца 2019 года у нас стоит задача полностью ликвидировать свалку", - цитируют в сообщении ведущего специалиста отдела транспортирования регионального оператора Самарской области "ЭкоСтройРесурс" Юрия Люкшина.

Свалка в селе Рождествено начала образовываться в 80-х годах прошлого века, местные жители складировали мусор в старом карьере. Вывоз мусора осложнялся сложной транспортной доступностью села, располагающегося на правом берегу Волги, куда доставить крупногабаритную технику фактически можно только на пароме в теплое время года. Свалка разрослась до площади в 25 тыс. куб. м.

Мусор начали убирать в апреле текущего года. Территорию расчищает региональный оператор по обращению с отходами компания "ЭкоСтройРесурс". Вывезено 2 тыс. тонн отходов, совершено более 250 рейсов.

Сейчас в селе по нацпроекту обустраивают новые контейнерные площадки, с которых налаживают регулярный вывоз мусора. Как сообщили в правительстве региона, работы ведутся по нацпроекту "Экология".

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.