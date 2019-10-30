В Приморье более 30 компаний займутся вывозом коммунальных отходов с 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Более 30 компаний будут вывозить отходы в городах и районах Приморского края с начала 2020 года, сообщила в среду пресс-служба администрации края.

"В обязанности перевозчиков войдет вывоз и доставка мусора к местам переработки. В подавляющем большинстве это приморские компании, что нас радует, так как это и рабочие места, и налоговые отчисления в бюджет Приморья", - привела пресс-служба слова врио вице-губернатора региона Елены Пархоменко.

По ее данным, власти также заключили соглашение с полигонами отходов, где и будет утилизироваться мусор. В ближайшее время в регионе определят подрядчика по выпуску квитанций за новую услугу, после чего установят тариф на вывоз отходов.

"Также проходят конкурсы на покупку спецтехники, оборудования для перевозки и переработки мусора в отдаленных районах края, на эти цели из бюджета края направлено около 220 млн рублей", - уточнила Пархоменко.

Переход на раздельный сбор мусора - одна из задач, которая прописана в нацпроекте "Экология", рассчитанном на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.

Мероприятия по переходу на новую систему обращения с отходами также проходят в рамках краевого проекта "Охрана окружающей среды Приморского края", рассчитанного до 2021 года.