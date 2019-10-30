КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Власти на Кубани в 2020 году откроют более 40 детских образовательных центров "Точка роста" по нацпроекту "Образование" более чем в 30 сельских населенных пунктах региона.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на Кубани открыли 153 "Точки роста", потратив на эти цели более 250 млн рублей. Для работы с детьми в этих центрах прошли дополнительное обучение порядка 800 педагогов, 153 учителя повысили уровень квалификации на базе детского технопарка "Кванториум" в Севастополе.

"В 2020 году будут созданы еще 42 инновационных центра в 32 муниципальных образованиях края. Школы уже определены, ведется подготовительная работа. До конца 2024 года планируется создать не менее 570 таких центров", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным краевого министерства образования, науки и молодежной политики, создание этих центров улучшает качество образования, помогает формировать у детей дополнительные технологические и гуманитарные навыки.

Центры "Точка роста" подразумевают оборудование школьных помещений 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, современной компьютерной техникой, планшетами и ноутбуками. В центрах предусмотрено особое зонирование пространства на проектную зону, коворкинг пространство и медиазону, где школьники смогут демонстрировать и обсуждать свои изобретения, зону для игры в шахматы, развивающей мышление.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.