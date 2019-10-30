Семь центров для обучения детей IT-технологиям откроют в Бурятии до конца 2022 года

УЛАН-УДЭ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии планируют до конца 2022 года открыть семь центров для обучения детей IT-технологиям и программированию - так называемые IT-кубы. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 120 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в региональном министерстве образования и науки.

"В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" в Бурятии будут созданы IT-кубы. Первый появится в 2020 году, второй - в 2021 году, в 2022 году запланирован запуск еще пяти таких центров в разных районах республики. Это будут современные инфраструктурные площадки для обучения детей IT-технологиям и программированию. Объем привлеченных федеральных средств составит 124 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Первый IT-куб появится в Селенгинском районе, на базе учреждения дополнительного образования "Сэлэнгэ". "Это будет площадка для обучения и творчества детей в IT-сфере, чтобы школьники приобщались к практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники", - отметили в Минобрнауки Бурятии.

В Бурятии активно реализуется федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", в рамках него в Улан-Удэ уже открылся детский технопарк "Кванториум", рассчитанный на 400 воспитанников в возрасте от пяти до 17 лет, кроме того, в регионе начал работать первый мобильный кванториум. "У нас появится в ближайшие годы еще четыре таких мобильных технопарка. Планируется создание ключевых центров дополнительного образования на базе вузов, в 2020 году на базе филиала Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики будет создан Дом научной коллаборации", - отметили в министерстве. На базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в Улан-Удэ в 2021 году начнет работать образовательный центр по выявлению и поддержке одаренных детей по типу "Сириус".

По данным правительства Бурятии, в целом по нацпроекту "Образование" до 2024 года в республике из федерального бюджета поступит свыше 5,5 млрд рублей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.