Ремонт в нижегородской поликлинике по нацпроекту завершится к 15 декабря

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в нижегородской поликлинике № 1 завершится к 15 декабря в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В поликлинике № 1 Приокского района на сегодняшний день уже выполнен капитальный ремонт входной группы, картохранилища, кол-центра и хирургических кабинетов. Проведены работы по текущему ремонту электропроводки, контейнерной площадки, заменены противопожарные двери складских помещений", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что больницу также дооснастят медицинским оборудованием. На эти цели из областного бюджета выделено более 7 млн рублей. Уже работают цифровой маммограф и новые аппараты гастроскопии и колоноскопии.

"Оборудование поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", направленного на раннюю диагностику и излечение от опасных для жизни заболеваний", - уточнил Никитин.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.