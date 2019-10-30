Власти Карелии вдвое увеличат финансирование нацпроектов из бюджета республики в 2020 году

ТАСС, 30 октября. Власти Карелии в следующем году более чем вдвое увеличат финансирование мероприятий, направленных на достижение целей национальных проектов, из бюджета республики, сообщила пресс-служба правительства республики по итогам рассмотрения проекта бюджетов на период с 2020 по 2022 годы.

"На реализацию национальных проектов в бюджете предусмотрены средства в сумме более 8 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. При этом объем расходов за счет собственных средств республики на реализацию национальных проектов увеличен более чем в два раза к уровню 2019 года", - говорится в сообщении.

На указанные средств власти региона планируют реализовать нацпроекты в области образования, в частности, как сообщал ранее министр образования республики Роман Голубев, начать строительство новых школ и детсадов, так как более 20 школ в регионе нуждаются в срочном ремонте. Кроме того, планируется поддержка малого и среднего бизнеса, открытие технопарка по обработке камня в Петрозаводске, также впервые в бюджете республики будет заложена региональная доплата к пенсии для улучшения материального положения неработающих пенсионеров для реализации целей нацпроекта "Демография". Также в бюджет следующего года заложат средства на выплаты медикам, которые переедут работать в сельскую местность, они смогут получить до 1 млн рублей на строительство дома.

Как отмечается в сообщении, власти Карелии планируют, что бюджет 2020 года будет принят с дефицитом в 7%, далее бюджет будут формировать без дефицита. "Доходы бюджета на 2020 год определены в сумме 55,6 млрд рублей. Расходы бюджета на 2020 год запланированы в сумме 57,9 млрд рублей. Бюджет Республики Карелия на 2020 год с учетом запланированных мероприятий в рамках подготовки к 100-летию образования республики и до распределения финансовой помощи из федерального бюджета спрогнозирован с дефицитом в размере 7%. На 2021 и 2022 годы сформирован бездефицитный бюджет", - говорится в сообщении.

В доход бюджета войдут безвозмездные поступления из федеральной казны на сумму более 22 млрд рублей. Кроме того, власти республики к 2023 году намерены снизить объем госдолга Карелии до 58,4% к доходам бюджета. В настоящее время госдолг Карелии, по данным республиканского Минфина, составляет около 14,7 млрд рублей. С января этого года он снизился почти на 6 млрд рублей и до конца года власти Карелии рассчитывают, что его объем составит около 66% от доходов бюджета.

В этом году доходы бюджета республики по региональному закону должны составить 46,8 млрд рублей, расходы - около 46 млрд рублей.