В Приамурье открылась первая модельная библиотека

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Первая модельная библиотека в Амурской области, созданная в рамках реализации национального проекта "Культура" на базе библиотеки имени Чехова в городе Благовещенске, открылась для посетителей в четверг.

"В нашем регионе открывается первая модельная библиотека. Это пространство вдохновляет. Сюда хочется возвращаться всей семьей, возвращаться с друзьями, потому что это не только возможность пообщаться с новыми печатными изданиями, это возможность, самое главное, новой формы общения", - сказала на церемонии открытия заместитель председателя правительства региона Ольга Лысенко.

Также она уточнила, что на создание модельной библиотеки было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета.

Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС заведующая модельной молодежной библиотекой им. А. П. Чехова Светлана Степанюк, ремонт шел около года. "Надеемся, что библиотека станет местом притяжения прежде всего молодежи, станет интеллектуальным центром, местом для самореализации, проведения отдыха и досуга", - подчеркнула собеседница.

Создание модельных муниципальных библиотек - одно из основных направлений нацпроекта "Культура". Модельная библиотека представляет из себя современное библиотечное пространство с функциональным зонированием помещения, включающим, помимо мест для книжных фондов, пространство для свободного общения, проведения лекториев, дискуссий и других мероприятий. Модельные библиотеки обеспечиваются высокоскоростным интернетом для доступа к различным электронным и цифровым ресурсам, например, к "Национальной электронной библиотеке", информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным изданиям периодической печати.

О нацпроекте

С 2019 года в Амурской области реализуется национальный проект "Культура". Благодаря этому укрепляется материально-техническая база учреждений культуры в муниципальных образования области. На достижение целей нацпроекта Приамурью в 2019 году было выделено около 82 млн рублей, к настоящему моменту все они освоены.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.