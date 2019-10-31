В Приморье создадут центр трансплантации

ТАСС, 31 октября. Региональный центр трансплантации создадут на базе краевой больницы в Приморье, и первая операция по пересадке органа может быть проведена в нем уже в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

"Приморский край войдет в число ведущих регионов России, где будет организован региональный центр трансплантации. [Состоялось] подписание соглашения о сотрудничестве в области трансплантологии между департаментом здравоохранения Приморского края и национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента здравоохранения Приморья Виктора Фисенко, местные врачи уже готовы к операциям по трансплантации. "Представители центра посетили наш регион, осмотрели краевую клиническую больницу номер 1, где в дальнейшем будут проводить операции подобного рода, и дали хорошую оценку. Отмечу, что губернатор Олег Кожемяко поручил создать все условия, чтобы первая операция по трансплантации органов в Приморье была сделана уже в следующем году", - приводит пресс-служба его слова.

Академик РАН, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье также считает, что в Приморье есть все необходимое для таких операций. "Мы осмотрели краевое медицинское учреждение, где будет реализован этот опыт. Оно находится в хорошем состоянии, там представлено высокотехнологичное оборудование, собрана команда думающих специалистов", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что одним из первых направлений трансплантации органов в Приморье должна стать пересадка почки. "В регистре гемодиализных пациентов в регионе - более 400 человек, из них не менее трети могут быть трансплантированы", - добавил академик.

Создание центра будет способствовать достижению показателей нацпроекта "Здравоохранение", который предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.