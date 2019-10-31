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Медведев поручил изучить включение робототехники в нацпроект по производительности труда

О результатах необходимо доложить до 9 декабря

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и Минпромторгу подготовить предложения по включению в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" мероприятий по автоматизации производства и робототехнике. Соответствующее поручение по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России 21 октября опубликовано на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России, Минфину России, Минкомсвязи России и Минпромторгу России проработать предложения по включению в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" мероприятий, направленных на развитие передовых технологических инженерных решений, в том числе автоматизацию производства и робототехники. О результатах доложить до 9 декабря 2019 года в правительство РФ", - говорится в поручении.

Кроме того, согласно поручениям после совета, Минпромторг, Минсельхоз и Минфин должны до 5 ноября проработать и доложить правительству об оптимизации и интеграции систем прослеживаемости пищевой продукции. Минэнерго и Минэкономразвития вместе с "НП "Совет рынка" в свою очередь поручено до 20 ноября проработать вопрос о сохранении срока действия пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, принятыми до вступления в силу поправок к Налоговому кодексу от 3 августа 2018 года, до истечения сроков реализации соответствующих инвестиционных проектов. До 28 ноября Минфин и Минэкономразвития должны представить предложения по развитию системы цифровой сертификации электрической энергии, производимой на возобновляемых источниках энергии, и созданию системы обращения таких сертификатов с участием потребителей электрической энергии.

Минприроды, Минпромторгу, Минэнерго и ФАС поручено до 5 декабря проработать и представить правительству предложения по утилизации отходов на цементных заводах, а Минпромторгу отдельно - до 5 февраля проработать с бизнесом и ведомствами предложения по исключению возможных барьеров в связи с вступлением в силу технического регламента "О безопасности химической продукции".

Минздраву также до 5 декабря предстоит внести изменения в порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, при закупках лекарств в соответствии с приказом Минздрава от 26 октября 2017 года №871н, направленных на решение проблемы несостоявшихся аукционов.

Также Минэкономразвития и федеральным органам исполнительной власти поручено рассмотреть с участием заинтересованных организаций предложения и рекомендации Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, доложить о результатах кабмину в июле 2020 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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