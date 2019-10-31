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Сельхозпроизводители Приморья экспортировали продукцию на $1,25 млрд с начала года

Основной экспорт региона приходится на рыбу

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции Приморского края с начала 2019 года составил $1,25 млрд, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"Основной экспорт приходится на рыбу. Также сейчас завершается уборка кукурузы и сои, намолочено уже более 325 тыс. тонн зерна. Полагаем, это приведет к увеличению показателей в рамках реализации проекта "Экспорт продукции АПК", согласно которому экспорт продукции АПК в 2019 году должен составить $1,5 млрд ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации региона отметили, что в регионе действует краевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края", рассчитанная до 2021 года.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

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Теги
РоссияПриморский край
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