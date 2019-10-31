Путин заверил, что ассигнования на медицину будут расти

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что финансирование здравоохранения будет увеличиваться.

"Что касается финансирования в целом здравоохранения, то, конечно, мы его должны и будем увеличивать", - пообещал глава государства на встрече с представителями общественности. По его словам, "если в этом году 3,7% ВВП [расходы на здравоохранение], то в следующем году уже будет 4,1% ВВП". Он привел и абсолютные цифры - 2,7 трлн рублей в 2019 году и 4,5 трлн рублей в 2020 году составит консолидированный бюджет здравоохранения.

"Во многих странах это больше, чем 4%, это правда, но там и налоговая нагрузка больше", - констатировал Путин. Он пояснил, что в РФ совокупная налоговая нагрузка составляет 28,4%, а в ФРГ - более 37%, в Бельгии, во Франции - свыше 40%. "То есть, берут со всей экономики, с граждан и перераспределяют туда. Готовы ли мы сейчас резко повысить налоговую нагрузку и к чему это приведет? Это такая очень тонкая сфера", - отметил президент.

"Поэтому понимание того, что финансирование здравоохранения должно быть увеличено, есть. И оно [финансирование] будет увеличиваться", - подчеркнул глава государства.

Цифровизация здравоохранения

Значительную часть из общей суммы в 1,5 трлн рублей, выделенных на цифровизацию в РФ, получит сфера здравоохранения, это позволит ускорить процесс внедрения единой информационной системы, сказал Путин.

"[Выделено] 1,5 трлн на цифровизацию в целом в экономике, значительные объемы будут выделены на здравоохранение. Чем быстрее, тем лучше, здесь ограничения связаны не с финансированием, а с готовностью наших предприятий сделать качественный продукт. Мы это знаем, над этим работаем, и надеюсь, что это будет сделано и сделано быстро", - сказал он.

Одна из участниц встречи попросила правительство пересмотреть формы медицинской статистической отчетности и ускорить процесс внедрения единой информационной системы. Глава государства отметил, что необходимо посмотреть требования, выдвигаемые к статистике, поскольку, по его словам, многие вещи там можно упростить или упразднить. "У нас сейчас в стране административная "гильотина" по старым нормам внимательно изучается. В ближайшие месяцы окончательно должно быть принято решение об устранении избыточных требований и нормативов", - сказал Путин.

Заключение контрактов жизненного цикла

Президент также поручил изменить законодательство, чтобы обеспечить возможность заключения контрактов жизненного цикла при приобретении оборудования для медицинских учреждений.

Одна из участниц встречи отметила, что согласно действующему закону о госзакупках, медучреждениям необходимо через отдельные конкурсы не только заказывать само оборудование, но и различные сервисные услуги. Все эти процедуры отнимают много времени и мешают эффективно использовать оборудование. Она предложила для таких закупок использовать механизм долгосрочных контрактов жизненного цикла, когда исполнитель не только поставляет оборудование, но и обеспечивает различного рода сервисное обслуживание.

Комментируя ситуацию, которую описала участница встречи, президент поделился анекдотом: "Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит к адвокату и спрашивает: "Имею ли я право?" "Имеешь, бабушка", - отвечает адвокат. "Нет, я хочу спросить, имею ли я право…" - "Да, имеешь". "Но могу я или нет?" - "Нет, бабка, не можешь!"

Путин добавил, что эта шутка имеет отношение к ситуации, "потому что в соответствии с действующим законодательством, к медицинскому оборудованию, в том числе тяжелому, может применяться принцип полного жизненного цикла, но только тогда, когда учреждение оборудуется или строится с нуля".

"А вот если оборудование закупается в действующее учреждение, то этот способ закупок по принципу полного жизненного цикла почему-то не применяется, а должен применяться, я согласен. Я прошу коллег услышать это и внести соответствующие коррективы в нормативную базу", - заключил он.

Введение облегченного режима ввоза медоборудования

Введение облегченного режима ввоза в РФ медицинского оборудования в научных целях необходимо обеспечить так, чтобы он не стал использоваться для всей медицинской техники, заявил Путин.

"В какой-то момент они стали больше, чем квоты для промышленного вылова", - сказал президент. "Поэтому у нас законы пишут, как известно, сотни людей, а как их обойти - думают над этим миллионы. И всегда они в выигрыше оказываются", - отметил Путин. "Но это не значит, что проблемы не существует и не значит, что ее не нужно решать", - сказал он.

Как пояснила на встрече министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в рамках ЕАЭС все страны поддержали предложение о том, чтобы медицинское оборудование, ввозимое для научных целей, не подлежало специальной государственной регистрации. "Сейчас мы для того, чтобы гармонизировать наше законодательство к евразийскому, подготовили законопроект и внесли его в правительство. То есть в правительстве есть законопроект, который учитывает то, что вы сказали, Владимир Владимирович, чтобы не было больше оборудования для науки, чем для практики", - сказала она. "Будет перечь того оборудования, которое используется в научных целях, и его без регистрации можно будет ввозить", - пояснила Скворцова.

Путин обратил внимание на то, что прохождение законопроекта не должно затягиваться. "Нужно только, чтобы он там под сукном не лежал 100 лет. Он должен еще из правительства попасть в Государственную думу и пройти в трех чтениях. Надо это отследить и сделать", - сказал он.

Медотряды из студентов-медиков

Президент предложил создавать студенческие медицинские отряды из волонтеров из профильных медицинских вузов по аналогии со студенческими строительными отрядами. По его мнению, таким образом студенты смогут поучаствовать в волонтерском движении и получить необходимую практику.

"Сейчас знаете в голову какая мысль пришла? Студенты-медики могли бы организовывать специализированные отряды..., ездить по стране и оказывать людям помощь и поддержку, на том уровне, конечно, на котором они могут это делать", - сказал Путин, приведя в пример успешный опыт студенческих строительных отрядов.

Путин также поддержал инициативу заместителя регионального координатора Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Софьи Даниленко, которая рассказала президенту об опыте организации "павильонов здоровья" в городских парках. Этот проект, по ее словам, "позволяет приблизить медпомощь к людям" с помощью быстрой диспансеризации, профилактических бесед и консультаций. Врачи на добровольческих началах в таких шатрах консультируют людей. Даниленко попросила Путина дать поручение всем губернаторам, популяризировать такие "павильоны здоровья". "Мне кажется, что нужно поддержать вас, так и сделаем, губернаторов попросим вам помочь", - заверил глава государства.

Заседание президиума Госсовета

Президент пригласил представителей общественности Калининградской области, имеющих отношение к здравоохранению, принять участие в расширенном заседании президиума Госсовета.

"Я вижу, что вопросов очень много и позиция у каждого есть своя, что очень важно. Мне кажется, наша встреча вообще удалась в этом смысле. В этой связи у меня есть предложение - не прекращать наше с вами общение таким образом, а продолжить его, - сказал президент, завершая встречу с представителями калининградской общественности. - Я просто хочу пригласить вас, во всяком случае некоторых из вас, принять участие в том совещании, которое запланировано с руководителями регионов в рамках президиума Госсовета".

Путин обратился к первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко с просьбой подготовить такое участие. Кириенко усомнился в том, сможет ли подготовленное для встречи помещение вместить всех желающих. "Тех, кто непосредственное имеет отношение к медицине, я приглашаю принять участие в совещании в рамках президиума Госсовета", - подытожил Путин.

Президент поблагодарил всех участников встречи и выразил надежду на то, что в таком режиме могут быть выработаны наиболее эффективные, действенные меры по развитию здравоохранения вообще и первичного звена здравоохранения в частности.