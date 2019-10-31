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Путин: взявшись за дело, руководители не должны плакаться, как им тяжело

Президент подчеркнул, что нужно решать задачи, которые перед тобой стоят

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил против полного списания кредиторских задолженностей медицинских учреждений, поскольку с каждой ситуацией нужно разбираться индивидуально. При этом глава государства призвал руководителей следовать совету народной мудрости - "взялся за гуж, не говори, что не дюж".

"Надо внимательно посмотреть, разбираться с каждой задолженностью", - сказал Путин на встрече с представителями общественности. По его мнению, "нужно внимательно анализировать, из чего возникли финансовые обязательства: они возникли от головотяпства или из каких-то объективных обстоятельств, и, исходя из этого, соответствующим образом выстраивать финансовые отношения, но они, как правило, должны укладываться в определенные нормативы, которые всем руководителям учреждений здравоохранения известны".

"Можно все это проанализировать и посмотреть внимательно, но так огульно списывать нельзя, потому что это понижает уровень финансовой дисциплины в целом", - уверен президент.

"В любой сфере так можно сказать: бывший руководитель был такой не хороший, а я теперь хороший, все, что было сделано до сих пор, меня не касается и мне спишите все долги - и моральные, и политические, и финансовые. Но ведь если мы взялись за что-то, как у нас в народе говорят, "взялся за гуж, не говори, что не дюж", - уверен Путин. "Это означает, что если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, либо область, либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, а нужно решать задачи, которые перед тобой стоят", - убежден президент.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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