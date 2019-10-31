Ульяновские бизнесмены вышли на пробные поставки товаров в Евросоюз с помощью хаба в Чехии

УЛЬЯНОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Торгово-логистический хаб Ульяновской области в Чехии помог предпринимателям выйти на пробные поставки в страны Евросоюза. Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

"Благодаря работе торгово-логистического хаба в Чехии ульяновские предприниматели договорились о пробных отгрузках в ряд стран Евросоюза. Например, подписан контракт на поставку кухонных моек с чешским интернет-магазином, а одна из крупнейших европейских торговых сетей товаров для дома заинтересована в поставке ульяновской мебели", - сказал собеседник агентства.

По информации Гайнетдинова, экспорт Ульяновской области за 8 месяцев 2019 вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период предприятия отправили продукцию за границу на сумму более чем $620 млн, тогда как в прошлом году за это период было отправлено товаров на $200 млн. "Такой рост стал самым высоким за последние пять лет. Этому способствует реализация на территории региона национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - уточнил собеседник агентства.

По данным Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона, экспорт Ульяновская область на данный момент осуществляет в 72 страны, в том числе в Египет, Казахстан, Белоруссия, Германию, США, Азербайджан, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Венгрию. Экспортерами в регионе являются 119 компаний, причем 9 из них начали экспортировать свою продукцию в этом году впервые.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.