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Ульяновские бизнесмены вышли на пробные поставки товаров в Евросоюз с помощью хаба в Чехии

Экспорт региона за восемь месяцев этого года увеличился втрое по сравнению с таким же периодом 2018 года

УЛЬЯНОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Торгово-логистический хаб Ульяновской области в Чехии помог предпринимателям выйти на пробные поставки в страны Евросоюза. Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

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"Благодаря работе торгово-логистического хаба в Чехии ульяновские предприниматели договорились о пробных отгрузках в ряд стран Евросоюза. Например, подписан контракт на поставку кухонных моек с чешским интернет-магазином, а одна из крупнейших европейских торговых сетей товаров для дома заинтересована в поставке ульяновской мебели", - сказал собеседник агентства.

По информации Гайнетдинова, экспорт Ульяновской области за 8 месяцев 2019 вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период предприятия отправили продукцию за границу на сумму более чем $620 млн, тогда как в прошлом году за это период было отправлено товаров на $200 млн. "Такой рост стал самым высоким за последние пять лет. Этому способствует реализация на территории региона национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - уточнил собеседник агентства.

По данным Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона, экспорт Ульяновская область на данный момент осуществляет в 72 страны, в том числе в Египет, Казахстан, Белоруссия, Германию, США, Азербайджан, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Венгрию. Экспортерами в регионе являются 119 компаний, причем 9 из них начали экспортировать свою продукцию в этом году впервые.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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АзербайджанБелоруссияСШАКазахстанУзбекистанГерманияЧехияЕгипетРоссияВенгрияСаудовская АравияУльяновская область
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