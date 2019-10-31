В Перми открылась первая в регионе модельная библиотека

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура", открылась в Орджоникидзевском районе Перми, она стала первой в регионе, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"В Перми 31 октября состоялось открытие первой в регионе модельной библиотеки. Благодаря произведенному ремонту и приобретенному современному оборудованию муниципальная библиотека №8 им. Н. А. Островского начинает работу в другом формате, как многофункциональное учреждение нового поколения", - говорится в сообщении.

В библиотеке отреставрировали читальные залы, обновили мебель и установили современное оборудование. Здесь появились зоны для работы, отдыха и общения, подключили интернет. Теперь читатели смогут не только брать книги в библиотеке, но еще и посещать фестивали, лекции, мастер-классы, курсы, встречаться с писателями, художниками, музыкантами, пользоваться новыми сервисами: компьютерным моделированием и 3D-принтером, очками дополненной реальности для игр или просмотра фильмов.

"Модельная библиотека - это новый формат общения между книгой и читателем, уникальное пространство, в котором будет интересно находиться как взрослым, так и детям", - цитирует пресс-служба министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского.

Еще одна модельная библиотека откроется в Перми через неделю - библиотека №1 имени Льва Толстого в Свердловском районе Перми. На две библиотеки из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей, на эти деньги купили новые книги, периодические издания и создали современное библиотечное пространство. В 2020 году Пермский край получит 20 млн рублей на создание еще трех библиотек нового поколения, это будут библиотека №14 имени Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека имени Павленкова в Красновишерске и Лысьвенская центральная библиотека.

Создание модельных библиотек - одно из направлений нацпроекта "Культура", который разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Проект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".