Два проекта Новосибирской области получили субсидию по НТИ более 700 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Два инновационных проекта Новосибирской области получили федеральную субсидию в рамках реализации национальной технологической инициативы (НТИ) в сумме 499 млн и 231 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и инноваций региона.

"Два проекта получили субсидию НТИ в соответствии с 317 постановлением правительства РФ (всего в стране такую поддержку получили немногим более 20 проектов): проект по созданию твердотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС) новосибирской компании "Энергозапас", 499 млн рублей и проект "Аэротомография" по разработке прорывного комплекса для дистанционных геофизических поисков с применением беспилотных летательных аппаратов, реализуемый ООО "Инновационно-технологический институт", 231 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Первый проект входит в дорожную карту EnergyNet по направлению "Интеллектуальная распределенная энергетика". Второй реализуется совместно с Новосибирским государственным университетом под руководством академика Михаила Эпова. Новосибирска область участвует в НТИ с 2016 года. С тех пор компании региона получили в рамках конкурсов Фонда содействия инновациям Новосибирской области на реализацию проектов 257 млн рублей.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт, около 500 проектов получили финансирование.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.