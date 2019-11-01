Детский клинический медцентр Читы получил новое оборудование на сумму свыше 95 млн рублей

ЧИТА, 1 ноября. /ТАСС/. Детский клинический медицинский центр Читы получил современное оборудование стоимостью свыше 95 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Забайкальского края.

"Участие в программе ["Десятилетие детства"] позволило нашему учреждению за счет федеральных средств закупить высокотехнологичное медицинское оборудование, что способствует дальнейшему укреплению и развитию первичного звена системы здравоохранения. За 2018-2019 годы приобретено 90 единиц оборудования на сумму 95,9 млн рублей", - приводит пресс-служба слова главного врача центра Ирины Нардиной.

Новое оборудование способствует раннему выявлению отклонений в здоровье юных пациентов - а это 76,5 тыс. человек, делает их лечение более эффективным. "Главное, что нам удалось повысить доступность медицинской помощи для маломобильных пациентов, для детей из районов края, к которым теперь выезжает специализированная бригада медиков с передвижной аппаратурой", - добавила Нардина.

В числе нового оборудования - диагностический рентгеновский комплекс, ультразвуковые диагностические системы. В центре восстановительного лечения для детей "Феникс" установлены тренажеры для продолжительной пассивной разработки суставов, которые помогают в реабилитации детей после получения травм.

Как пояснили ТАСС в краевом Минздраве, программа "Десятилетие детства" идет параллельно с реализацией нацпроекта "Здравоохранение" и способствует достижению его целевых показателей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает к 2024 году снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс., ликвидацию кадрового дефицита в системе первичной медпомощи, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год. Забайкальский край до 2021 года получит на реализацию нацпроекта 3,6 млрд рублей.