Пять библиотек нового формата с интерактивным оборудованием откроют в Бурятии

ТАСС, 1 ноября. Пять библиотек с современным компьютерным и интерактивным оборудованием откроют до конца года в Бурятии по нацпроекту "Культура". Первая из них уже начала работать в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба главы республики.

"Модельная библиотека открылась в микрорайоне Восточный Улан-Удэ, где проживают более 10 тыс. человек. <...> Также в рамках нацпроекта ["Культура"] в этом году будут созданы еще четыре модельные библиотеки - в селах Новая Брянь, Кижинга и Усть-Кяхта. Общее финансирование пяти объектов составило 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

На оснащение первой библиотеке, открывшейся в Улан-Удэ, по нацпроекту было направлено 5 млн рублей. Еще более 2,7 млн рублей выделили местные власти, депутаты и само учреждение.

В помещениях библиотеки проведен ремонт, установлено современное компьютерное и интерактивное оборудование, обеспечена доступность для людей с инвалидностью. По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, в библиотеке много пространства для детей - яркого и развивающего. "Модельная библиотека - образец, к которому необходимо стремиться. <...> Я уверена, что библиотека станет центром притяжения для всего микрорайона, станет любимым местом полезного времяпрепровождения для жителей, особенно, для семей с детьми", - цитирует ее пресс-служба.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.

На реализацию национального проекта "Культура" в Бурятии выделено 788 млн рублей. До конца года за счет его средств в Кабанский, Селенгинский, Бичурский, Закаменский районы поступят автоклубы, также будет проведен капитальный ремонт четырех домов культуры в Еравнинском, Кяхтинском, Закаменском районах.