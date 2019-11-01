Представителей МСП и чиновников на Алтае обучат, как правильно работать с господдержкой

БАРНАУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Предпринимателей Алтайского края обучат, как правильно пользоваться государственной поддержкой, расскажут, какие направления такой помощи еще не востребованы, и предложат поделиться своими идеями по улучшению господдержки. Об этом сообщила журналистам руководитель направления по обучению госсектора АО "Деловая среда" Жанна Хайрединова во время стратегической сессии по улучшению опыта предпринимателей в получении господдержки.

"Сейчас реализуется нацпроект по развитию МСП, очень серьезные планы заявлены и, конечно, старые подходы не работают, нужно быть клиентоориентированным, государство должно понимать, что [оно] - сервис, который оказывает услугу для бизнеса. Стоит задача изучить пользовательский опыт предпринимателей по получению господдержки, отсмотреть весь путь, который проходит предприниматель до получения господдержки, как он о ней узнает, или не знает о ней, отследить этап получения поддержки - с какими трудностями сталкивается предприниматель после получения поддержки, и так далее", - сказала Хайрединова.

По ее словам, инициатором проведения таких стратегических сессий выступает Минэкономразвития РФ, и все предложения участников семинаров будут собраны и переданы на федеральный уровень, чтобы на итоговом форуме в середине декабря эта информация была презентована, соответствующие коррективы внесены в нацпроект, в том числе по образовательным программам и видам поддержки. Среди проблем, которые уже обозначил бизнес - неготовность госслужащих слышать предпринимателей. Хайрединова пояснила, что у специалистов - преподавателей стратегических сессий есть техника, которая эту тенденцию переламывает.

"Мы даем технологию "дизайн-мышления" (методология решения инженерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом подходе - прим. ТАСС), которая помогает получать правильно обратную связь от предпринимателей. Перелом в формате мышления госслужащего тоже должен состояться. Такие встречи постоянно должны проходить, поэтому сегодня модераторы на площадках - местные представители, чтобы потом по этой технологии самостоятельно проводить мероприятия", - пояснила Хайрединова.

По словам директора Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антона Слободчикова, работа стратегической сессии в рамках нацпроекта поможет заточить инструменты господдержки под бизнес, отстроить этот механизм наиболее эффективно. Он подчеркнул, что получение обратной связи поможет наладить систему в зависимости от потребностей бизнеса.

О проекте

Организатор мероприятия - Министерство экономического развития РФ при участии университета "Синергия" и АО "Деловая среда". В соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" такие стратегические сессии пройдут в 20 регионах страны. Они проводятся по методологии дизайн-мышления и предусматривают совместную работу предпринимателей и представителей госсектора.

В сессии принимают участие предприниматели региона, руководители профильных управлений, представители АО "Деловая среда", университета "Синергия" и Минэкономразвития края.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.