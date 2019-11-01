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Центр помощи предпринимателям "Мой бизнес" открылся в приморском городе Артеме

Развитие сети центров "Мой бизнес" на территории региона является одним из ключевых мероприятий в рамках национального проекта
Описание
© Дмитрий Ефремов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Представительство краевого центра поддержки предпринимателей "Мой бизнес" открылось в приморском городе Артеме, сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.

"В новом центре уже ждут предпринимателей, к каждому будет обеспечен индивидуальный подход в подборе мер поддержки с учетом специфики бизнеса и задач по его развитию. Наша задача - сделать так, чтобы получать государственную поддержку малому бизнесу было удобно и просто", - цитирует пресс-служба слова заместителя гендиректора центра "Мой бизнес" Ольги Потарусовой.

В центре предприниматели смогут обратиться в Гарантийный фонд Приморского края, получить услугу краевого Центра поддержки экспорта и консультацию Центра поддержки предпринимательства, который также организует семинары, мастер-классы и тренинги. Также в центре предприниматели смогут заполнить первичную заявку Микрокредитной компании Приморского края для получения займа на льготных условиях.

"Для артемовских предпринимателей поддержка, которую они получат в центре "Мой бизнес", - очень хорошее подспорье. Они смогут развиваться дальше, осваивать новые направления, создавать новый бизнес" - уточнила начальник управления потребительского рынка администрации Артема Александра Пак, слова которой приводит пресс-служба.

Развитие сети центров "Мой бизнес" на территории региона является одним из ключевых мероприятий в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Кроме того, открытие подобных центров и поддержка предпринимателей в крае предусмотрена краевой программой "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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