Кобылкин: план по созданию пяти особо охраняемых природных территорий под угрозой срыва

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Только часть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) из пяти запланированных в рамках нацпроекта "Экология" на текущий год будет создана, процесс тормозят сложности с документацией. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в пятницу.

"У нас на сегодня есть серьезные вопросы, связанные с документацией, с кадастром, с имущественными отношениями, поэтому небольшие задержки где-то идут. Но часть [ООПТ] мы безусловно в этом году создадим. Очень большой пакет согласования", - сообщил он.

Тем не менее, по словам Кобылкина, отставание от плана в этом году не станет причиной для срыва целей в рамках нацпроекта до 2024 года. "Мы точно до 24 года полученные нам особо охраняемые территории создадим", - отметил министр.

В начале 2019 года Минприроды сообщало о планах по увеличению заповедных территорий на 2 млн га в 2019 году. Всего нацпроектом "Экология" предусмотрено создание до 2024 года 24 новых ООПТ. Пять из них планировалось создать до конца 2019 года: нацпарк "Кыталык" (Якутия), "Тогул" (Алтайский край), "Койгородский" (Коми), "Самурский" (Дагестан) и "Зигальга" (Южный Урал).