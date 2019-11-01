Правительство определило финансирование участников геномных центров мирового уровня

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило участников геномных центров мирового уровня, которые создаются в рамках нацпроекта "Наука", а также определило финансирование каждого из них. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Итоги конкурса по созданию геномных центров были подведены 13 сентября. Победителями стали три центра. Согласно приложению к распоряжению, каждый из них получит на создание и развитие в 2019-2024 годах примерно по 3,7 млрд рублей.

Так, в состав Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости входят три организации Роспотребнадзора: грант Научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии составит свыше 1,6 млрд рублей, Научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - почти 1,5 млрд рублей, Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии - 559 млн рублей.

Курчатовский геномный центр создается на базе восьми организаций. Грант Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" в 2019-2024 годах составит 1,1 млрд рублей, Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) - 930 млн рублей, Научно-исследовательского института генетики и селекции промышленных микроорганизмов НИЦ "Курчатовский институт" - 745 млн рублей. Остальные организации получат от 111 млн до 260 млн рублей.

Третий центр геномных исследований - Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины - создается на базе четырех организаций. Грант Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН в 2019-2024 годах составит 1,2 млрд рублей, Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства - 387 млн рублей. Институт биологии гена РАН и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова получат финансирование в 1 млрд 34 млн рублей каждый.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.