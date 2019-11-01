В Пензенской области открылась первая площадка подготовки к сдаче норм ГТО по нацпроекту

ПЕНЗА, 1 ноября. /ТАСС/. Первая из 11 площадок для подготовки к выполнению нормативов ГТО, запланированная на 2019 год, открылась пятницу в рабочем поселке Мокшан Пензенской области в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Рядом со школой №2 им. Малышкина открылась новая спортивная площадка. На ней установлен комплекс разнообразных уличных тренажеров, турники, наклонные скамьи, гимнастические брусья, баскетбольное кольцо. Для безопасности спортсменов уложено специальное смягчающее покрытие", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя правительства Пензенской области Юрия Денисова, который выступил на открытии, в рамках нацпроекта будут открыты еще 10 таких площадок в районах области. На их оборудование в 2019 году выделено около 35,5 млн рублей. "Монтажные работы в остальных десяти муниципалитетах планируется завершить до 15 ноября", - сообщили журналистам в департаменте информационной политики и СМИ региона.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.