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Власти Карелии просят кабмин продлить льготные кредиты для экспортеров в МСП

Сейчас на территории региона работают 296 компаний, которые осуществляют экспортную деятельность и которые пользуются мерами поддержки

ТАСС, 1 ноября. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в пятницу попросил первого вице-премьера правительства РФ - министра финансов Антона Силуанова продлить на 2020 год и на последующие годы меры господдержки в виде льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, осуществляющего экспортные поставки. Об этом губернатор заявил в ходе совещания в Петрозаводске, участие в котором принял первый вице-премьер правительства.

"Наше предложение посмотреть о продлении на 2020 и последующие годы мер поддержки по сохранению льготного экспортного кредитования для субъектов МСП. Приведу интересный, уникальный, пример. Совсем недавно одно из малых предприятий Карелии заключило контракт с китайскими партнерами на поставку пуха белощекой казарки для производства брендовой одежды", - сказал Парфенчиков.

По его словам, сейчас на территории республики действуют 296 компаний, которые осуществляют экспортную деятельность и которые пользуются мерами поддержки. "На протяжении последних двух лет нами предприняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Это и предоставляемые налоговые льготы, финансовая помощь в виде субсидий, в рамках которой возмещаются затраты, например, по уплате процентов по кредитам на приобретение техники, оборудования, на строительство и приобретение объектов недвижимого имущества. Эта работа уже приносит результаты в виде первых в регионе экспортных контрактов субъектов малого предпринимательства и даже микропредприятий", - рассказал Парфенчиков.

Он добавил, что Карелия за три последних года увеличила общий объем экспорта на 72%, до $1,2 млрд. Регион увеличил поставки на внешние рынки рыбы, древесины и целлюлозы. "За полугодие текущего года данный показатель увеличился еще на 11% к уровню предыдущего года и составил $600 млн. Основными экспортными позициями являются железнодорожные окатыши, бумага и целлюлоза, древесина, изделия из нее, и рыба. Если говорить о географии поставок, то товары, произведенные в республике, широко представлены за рубежом: 97 стран, четверть экспорта приходится на приграничную Финляндию", - сказал губернатор.

По его словам, "сильные стороны Карелии", которые способствуют наращиванию экспортного потенциала - это экологически чистая территория, богатство природными ресурсами, выгодное приграничное положение региона, а также "уникальные региональные преференции для ведения бизнеса". "Региональной особенностью в экспортной деятельности является факт, что практически 50% совокупного экспорта Карелии обеспечивает одна компания, это "Карельский окатыш", еще 30% формируются девятью крупнейшими компаниями лесопромышленного комплекса", - пояснил глава региона.

Он отметил, что основной задачей правительства республики сейчас является вовлечение в экспортную деятельность представителей малого и среднего бизнеса и "расширение номенклатуры поставляемых за рубеж товаров". Работа по наращиванию экспортного потенциала карельских предприятий ведется в регионе в рамках четырех региональных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", разработанных в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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