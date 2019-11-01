Регоператор Ленобласти оснастил все мусоровозы и полигоны единой информационной системой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Региональный оператор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" оснастил единой автоматизированной информационной системой весь парк мусоровозов и полигоны для отходов в регионе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

С 1 ноября область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами - за сбор, транспортирование, обработку и утилизации ТКО отвечает региональный оператор.

"Региональный оператор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" совместно с транспортными компаниями оснастила весь парк мусоровозов по обращению с ТКО (более 540 автомобилей) и все полигоны для отходов единой автоматизированной информационной системой. Туда будет поступать информация о транспортировке и объеме размещаемых отходов на полигонах области. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Экология",- сказала собеседница агентства.

На территории области действуют 13 лицензированных полигонов. Как сообщил ТАСС в июле губернатор области Александр Дрозденко, их совокупная остаточная вместимость составляет более 6 млн тонн. До 2020 года предусмотрены реконструкция и ввод в эксплуатацию полигонов ТКО и отдельных видов промышленных отходов с увеличением мощностей на 2 млн тонн. Ежегодно на территории области образуется более 700 тыс. тонн отходов, в Санкт- Петербурге - около 1,7 млн тонн.

С ноября на всей территории региона действует единый тариф на услугу по обращению с ТКО - для жителей многоквартирных домов он составит 6,3 рубля за кв. м жилой площади, для жителей индивидуальных домовладений - 375,4 рубля за один дом. Для отдельных категорий жителей предусмотрены льготы, за компенсацией могут обратиться малоимущие граждане и пенсионеры. Для тех, кто достиг возраста 70 лет, компенсация затрат на оплату коммунальной услуги составит 50%, для людей старше 80 лет предусмотрена полная компенсация затрат.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него, в частности, входят подразделы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.